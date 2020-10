Dr Dhaker Lahidheb annonce sa guérison du coronavirus

Partagez 8 Partages

Dr Dhaker Lahidheb, chirurgien cardiaque à l’hôpital militaire de Tunis,a annoncé, aujourd’hui, jeudi 1er octobre 2020, sa guérison du coronavirus.

«Dieu merci le test est négatif. Retour au travail !», a-t-il écrit sur son compte Facebook, en publiant le résultat du test de dépistage, revenu négatif, ce matin, et en souhaitant prompt rétablissement à toutes les personnes encore malades.

Rappelons que Dr Lahidheb avait annoncé sa contamination, le 26 septembre dernier, en affirmant qu’il ne présentaient aucun symptôme et en expliquant que cela est du au respect des gestes barrières qui, s’ils n’évitent pas la contamination, en diminuent la charge.

Il avait alors appelé ses compatriotes à porter le masque de protection et à respecter la distanciation physique afin de se protéger et de protéger les autres et pouvoir ainsi lutter contre la pandémie.

Rappelons aussi que la situation épidémiologique en Tunisie, est marquée par une hausse du nombres des contaminations et des décès et que plusieurs professionnels de la santé ont lancé des alertes, à l’instar de Dr Rafik Boujdaria, chef de service de médecine d’urgence à l’hôpital Abderrahmane Mami de l’Ariana, qui a tiré la sonnette d’alarme, hier, en affirmant que «la situation est très critique», et que nous «entrons en zone dangereuse».

Dr Rafik Boujdaria a réaffirmé la nécessité de respecter le protocole sanitaire pour pouvoir s’en sortir, et se prémunir de la Covid-19.

Y. N.