Equipe nationale : La liste de Mondher Kbaïer pour les matchs contre le Soudan et le Nigéria

Partagez 0 Partages

L’équipe nationale de football affrontera, en amical, le 9 et le 13 octobre courant, les sélections du Soudan et du Nigéria, dans le cadre des préparations aux éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations (CAN 2021), qui se déroulera au Cameroun.

Dans ce cadre, le sélectionneur national, Mondher Kbaïer, a convoqué 27 joueurs, parmi lesquels, 4 sont appelés pour la 1ère fois, à savoir le gardien de but Béchir Ben Saïd (US Monastirienne), les défenseurs centraux Omar Rekik (Herta Berlin / Allemagne) et Montassar Talbi (Caykur Rizespor / Turqie), et le milieu de terrain Anis Slimane (Bröndby IF / Danemark).

Voici la liste complète :

Gardiens : Farouk Ben Mustapha (sans club), Moez Ben Chrifia (EST), Aymen Dahmen (CSS), Béchir Ben Saïd (USMO).

Défenseurs : Dylan Bronn (FC Metz / France), Yassine Meriah (Caykur Rizespor / Turqie), Montassar Talbi (Caykur Rizespor / Turqie), Jasser Khemiri (Vancouver Whitecaps / Canada), Omar Rekik (Herta Berlin / Allemagne), Wajdi Kechrida (ESS), Mohamed Dräger (Olympiakos / Grèce), Ali Maaloul (Al Ahly / Egypte) et Oussama Haddadi (Kasimpasa / Turquie).

Milieux : Elyes Skhiri (FC Koln / Allemagne), Marc Lamti (Hanover 96 / Allemagne), Ahmed Khalil (CA), Anis Ben Slimane (Brøndby IF / Danemark), Aymen Ben Mohamed (le Havre AC / France), Amine Ben Amor (ESS), Ferjani Sassi (Zamalek / Egypte), Seif Eddine Khaoui (Olympique de Marseille / France), Saâd Bguir (Abha / Arabie saoudite) et Elyes Jelassi (USMO).

Attaquants : Youssef Msakni (Duhail / Qatar), Naïm Sliti (Al Ittifak / Arabie saoudite), Wahbi Khazri (Saint Etienne / France) et Hamza Rafia (Juventus / Italie).

Notons que la première rencontre qui opposera l’équipe nationale tunisienne à son homologue soudanaise se déroulera le 9 octobre à Radès, tandis que le match contre le Nigéria, 4 jours plus tard, aura lieu en Autriche.

Le staff technique a, à cet effet, programmé huit séances d’entraînement entre la Tunisie et l’Autriche.

C. B. Y.