La Bourse de Tunis subit sa plus forte chute depuis 6 mois (-2,51%)

La Bourse de Tunis a subi sa plus forte chute depuis plus de six mois. Le Tunindex a abandonné 2,51% à 6.579,02 points, la nervosité s’emparant des investisseurs alors que la situation sanitaire du pays préoccupe de nouveau. La balance des variations a été nettement tirée vers le bas affichant 51 replis contre seulement 5 hausses. D’autre part, le volume d’échanges s’est établi au terme de la séance à 6,3 MDT.

Le titre SAH a aligné une quatrième séance de baisse, dégringolant de 4,53% à 12,020 DT. Au 30 juin 2020, le résultat net part du groupe s’est accru de 89,4% à 23,4 MDT.

Le titre Euro-cycles a plongé de 6,06% à 22,940 DT. Le résultat net part du groupe a augmenté au cours du premier semestre 2020 de 20,3% à 7,7 MDT.

Le poids lourd SFBT a reculé de 2,98% à 18,240 DT. La société a affiché au titre du premier semestre 2020 un résultat net quasiment stable à 116,7 MDT.

Le titre Adwya a vu son cours céder 4,31% à 3,770 DT. Les états financiers au 30 juin 2020 ont fait apparaître un résultat net bénéficiaire de 1 MDT contre une perte de 2,3 MDT une année auparavant.

Dans le secteur bancaire, le titre UIB s’est effrité de 2,97% à 16,010 DT. Le premier semestre 2020 s’est soldé par un résultat net déficitaire de 41,2 MDT. Il importe de signaler que les intérêts non perçus sur les crédits aux particuliers ayant fait l’objet de report et qui totalisent, au 30 juin 2020, un montant de 74,4 MDT, n’ont pas été comptabilisés parmi les produits de la banque.

Source : Mac SA.