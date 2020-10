ONG : Le gouvernement tunisien semble impuissant face à la propagation de la Covid-19

Dans un communiqué publié à Tunis, le 30 septembre 2020, des organisations non gouvernementales et des associations appellent le gouvernement à une mobilisation plus forte et plus large contre la pandémie de coronavirus (Covid-19), qui connaît depuis quelques jours une recrudescence dont s’inquiètent les professionnels de la santé. Nous reproduisons ci-dessous le texte de cet appel.

Notre pays vit depuis le mois d’août dernier une deuxième vague de contagion au coronavirus d’une plus grande ampleur que la première, tant au niveau du nombre des contaminations que celui des décès et des aires de diffusion.

Autant, notre pays a pu obtenir, lors de la première vague, des résultats remarquables dans la maîtrise de l’épidémie et sa circonscription (environ 1000 contaminations, 50 décès enregistrés et un rétablissement pour le reste des transmissions), autant il a connu un échec retentissant à l’affronter au début de la deuxième vague qui a vu, jusqu’à présent, le recensement de plus de 16.000 personnes atteintes par la Covid-19 dont plus de 500 dans les rangs des cadres médicaux et paramédicaux et de 214 décès au 28 septembre courant selon des informations publiées sur le site à partir de sources officielles. Ce développement est d’autant plus alarmant que l’épidémie n’a pas atteint son pic alors que le potentiel humain et hospitalier disponible pour faire face au virus s’amenuise petit à petit.

Le ton triomphaliste, adopté à la suite de la victoire sur le virus lors de la première phase, a préparé le terrain aux politiciens, soumis à la pression des lobbys du tourisme, pour ouvrir avec beaucoup précipitation les frontières du pays sans veiller au respect des mesures préventives avec le sérieux requis et en renonçant à certaines des précautions prévues dans les protocoles sanitaires précédents et particulièrement l’obligation pour les voyageurs en provenance des pays classés dans la zone verte de présenter un test PCR négatif.

Le gouvernement semble aujourd’hui impuissant à arrêter la dégradation de la situation sanitaire et il ne déploie pas les efforts appropriés en vue d’une plus forte et plus large mobilisation des Tunisiens dans la lutte contre le coronavirus et pour imposer le respect scrupuleux des mesures barrières. Sa stratégie de communication est axée sur la banalisation de la Covid-19. La prise en charge des malades ne se fait pas toujours selon les normes admises en raison de la pénurie des tests PCR, des ratés et des dysfonctionnements du système de santé publique qui ont fait, par exemple, que des citoyens n’ont pas trouvé de lit de réanimation, ce qui a entraîné leur décès.

Pour que cette démarche erronée du gouvernement ne nous conduise pas à des comportements indisciplinés qui poussent nos concitoyens au désespoir et au fatalisme, les organisations non gouvernementales et les associations soussignées :

1-appellent le gouvernement tunisien à assumer ses responsabilités en décidant des choix les plus appropriés et ce, en faisant du droit de tous les citoyens à la vie et à la santé, stipulé dans la Constitution, une priorité absolue et en mettant à disposition, pour ce faire, davantage de moyens, en matière de personnel de santé, lits, médicaments et équipements, de dépistages massifs en tant que moyen efficace pour l’élimination du virus, par le biais d’une mobilisation exceptionnelle de ressources humaines et financières extrabudgétaires que les Tunisiens, toutes catégories sociales confondues, n’hésiteront pas à fournir et à réunir tant qu’ils constatent la bonne volonté des responsables et leur capacité à bien gérer les deniers publics;

2-exigent du gouvernement d’assurer au personnel soignant les moyens de prévention nécessaires, de mettre gratuitement les masques et les produits de décontamination à la disposition des couches sociales vulnérables;

3-l’invitent aussi à soigner sa stratégie de communication et à intensifier sa communication pour convaincre les citoyens de l’obligation du respect scrupuleux des mesures barrières comme la distanciation physique et le port du masque.

4-exigent du gouvernement de veiller à la stricte application de la loi, à prendre des mesures coercitives à l’encontre des individus et des institutions qui ne respectent pas les mesures préventives destinées à limiter la propagation du virus et à recourir à l’interdiction des rassemblements, voire au confinement partiel et ciblé dans les zones où la pandémie atteint des proportions alarmantes;

5-invitent les composantes de la société civile à continuer leur implication dans le bénévolat organisé dans lequel elles se sont engagées en toute conscience et responsabilité au cours de la première vague si bien qu’elles ont joué un rôle très important dans l’allègement des retombées de l’épidémie dans notre pays.



Les associations signataires

Association histoire et mémoire commune pour la liberté

Association Citoyenneté, Développement, Cultures & Migrations Des Deux Rives

Association des femmes tunisienne pour la recherche sur le développement

Association tunisienne d’histoire et d éducation à la citoyenneté

Association tunisienne de défense des libertés individuelles

Association tunisienne de défense des valeurs universitaires

Association tunisienne de soutien des minorités

Association tunisienne des femmes démocrates

Association tunisienne pour la justice et l’égalité

Association Vigilance pour la démocratie et l’Etat civique

Centre de soutien à la transition démocratique et aux droits de l’homme (DAAM)

Centre de Tunis pour la liberté de la presse

Coalition tunisienne pour l’abolition de la peine de mort

Comité pour le respect des libertés et des droits de l’homme en Tunisie

Forum Attajdid pour la pensée progressiste

Free Sight Association

Groupe Tawhida Ben Cheikh, Recherche et action pour la santé des femmes

Initiative We Exist pour l’égalité

Association Arts et Cultures des deux Rives

L’association Création et Créativité pour le Développement et

La Fondation Hassen Saadaoui pour la démocratie et l’égalité

L’Association des Tunisiens en France

L’Association tunisienne de prévention positive

Le Comité de vigilance pour la démocratie en Tunisie – Belgique

Ligue tunisienne de défense des droits de l’homme

Observatoire national pour la défense du caractère civil de l’Etat

Organisation contre la torture en Tunisie

Union des diplômés chômeurs (UDC)

Association La Mannouba pour les monuments et la culture