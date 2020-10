Assemblée : Abir Moussi publie la vidéo de son agression par Makhlouf

Abir Moussi, présidente du Parti destourien libre (PDL) a rendu public, ce soir, vendredi 2 octobre 2020, la vidéo de son agression verbale, ce matin lors de la réunion de la commission parlementaire, par le chef du bloc Al-Karama, Seifeddine Makhlouf.

Ce dernier, qui se savait filmé, a insulté sa collègue en utilisant des termes vulgaires et misogynes, allant jusqu’à lui «cracher dessus» (« Tfouh alik« ) à plusieurs reprises : «Filmez-moi et diffusez la vidéo, que les Tunisiens sachent qui vous a dit vos quatre vérités. Vous ne respectez pas les hommes, ni les femmes, pour qui vous êtes une honte. Si les hommes se taisent moi je ne me vais pas me taire», a-t-il lancé, dans une grande hystérie, obligeant ses collègues à intervenir.

Cette scène, qui marque la reprise de l’année parlementaire, se passe de tout commentaire et donne un avant-goût (amer) de ce qu’attend les Tunisiens, qui ne supportent plus tant de violences et de bassesses, par ceux censés les représenter et défendre leurs intérêts et qui de surcroît sont payés par le contribuable…

شاهدوا جرائم سيف الدين مخلوف ضد الأستاذة عبير موسي داخل مجلس نواب الشعب تمتعوا بأنواع السب والشتم صوت وصورة وفي مقر مجلس نواب الشعب على مرأى ومسمع من النواب والإداريين والمساعدين.. يستميت في الدفاع على مصلحة سيده الشيخ في ان تفقد كتلة الحزب الدستوري الحر المرتبة الخامسة في الكتل لصالح تقدم كتلة الإصلاح..يدوسون على القانون ..يتعاملون بالفتاوي ويطلقون العنان لذراعهم الذي لا يعاقب ولا يساءل ولا رادع له اطلاقا..هذه مهمته القذرة يقوم بها في حماية تامة …#لن_نصمت_على_التدليس_و_خرق_القانون Publiée par ‎Abir Moussi الصفحة الرسمية لرئيسة الحزب الدستوري الحر‎ sur Vendredi 2 octobre 2020

Cela ne s’est évidemment pas arrêté là : Le conflit a continué lors de la plénière, théoriquement consacrée à la situation sanitaire liée au coronavirus et qui est marquée par une hausse inquiétante du nombre de contaminations et de décès.

Au lieu de débattre de la sécurité sanitaire du peuple, Seifeddine Makhlouf a préféré demander un point d’ordre pour s’en prendre de nouveau à Abir Moussi en l’insultant encore une fois, avec des termes toujours aussi vulgaires, obligeant Tarek Fetiti, qui présidait la séance, à lui couper le micro et à lui donner deux avertissements.

Seifeddine Makhlouf a fini par quitter la salle, probablement fier d’avoir joué cette honteuse scène, endossant aux yeux des siens le rôle de «Top rojla» (une sorte de slogan utilisé par les députés Al-Karama, voulant dire de « vrais hommes»).

« En tant qu’avocat je suis plus fort que toi je défend le terrorisme, je défend tout », dixit Makhlouf..

Abir Moussi, qui estime que le comportement et les propos de Seifeddine Makhlouf s’apparentent à un crime, et qu’il a dépassé ses limites, d’autant que’il s’agit de la énième querelle, a affirmé qu’elle va saisir la justice.

