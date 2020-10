Carthage Pro, la plateforme qui accompagne les cinéastes

Les ateliers d’aide au développement Chabaka et à la post-production Takmil font partie des fondamentaux des Journées cinématographiques de Carthage. Une section qui a vu le jour depuis plusieurs années et qui n’a cessé depuis d’évoluer.

Cette année aussi, grâce à aux différents partenaires du festival qui ont, une fois de plus, répondu présent, la direction est heureuse d’organiser ces deux ateliers du 16 au 18 décembre 2020.

En effet, depuis sa création en 2014, Takmil a soutenu 44 projets en phase post-production. Quant à Chabaka et depuis que cet atelier est devenu compétitif en 2018, 9 projets en développement ont été soutenus.

Nombreux sont les films sélectionnés qui ont connu une carrière internationale, dans des festivals ou dans des plateformes professionnelles similaires.

Les porteurs de projets africains et arabes ont tous pu bénéficier des expériences, des échanges, des débats et de l’expertise des invités professionnels de l’industrie cinématographique.

Ces deux ateliers sont devenus complémentaires, ainsi Carthage Pro se positionne comme la plateforme qui accompagne les cinéastes de la première étape de création jusqu’à la finition.

En cette année 2020 très difficile pour tous les artistes de tous bords, il est primordial de continuer à faire en sorte que les artistes continuent à faire rêver le public.

Les JCC et malgré la pandémie, résistent et maintiennent Carthage Pro, une plateforme plus adaptée aux conditions sanitaires.

Fidèle à sa ligne éditoriale découvreur de talents, le festival a décidé, pour cette édition exceptionnelle, de soutenir les premières et deuxièmes œuvres des réalisateurs.

La sélection officielle de cette section est la suivante :