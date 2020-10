Chems-Eddine Yahia raconte le sud tunisien en 7 contes décalés

Ecrivain d’origine tunisienne vivant en France, Chems-Eddine Yahia vient de publier un livre intitulé ‘‘La Cité des Infirmiers. Nouvelles (révolutionnaires) du sud tunisien’’ (éd. La Bruyère, France), où il livrer 7 histoires inspirées de la période d’exception qu’a été la Révolution du Jasmin, qui va souffler ses 10 ans.

«C’est une décennie de questions, de doutes, de déceptions, de victoires, de progrès, une décennie d’histoires que j’ai décidé de raconter à travers mon livre», explique Chems-Eddine Yahia.

Ce livre est une exploration de la grandeur et des failles de la condition humaine sur fond de Printemps arabe à travers 7 nouvelles au rythme débridé où chaque personnage est poussé dans ses derniers retranchements.

«Dans ce sud tunisien si cher à mon cœur, des gens ordinaires sont mis à l’épreuve révélant le meilleur ou le pire d’eux-mêmes au cours d’histoires oscillant entre la satire sociale au vitriol et le conte fantastique», souligne l’auteur. Il ajoute : «Ces nouvelles n’ont pas vocation à exprimer un témoignage sur des faits avérés mais juste un modeste point de vue d’un tunisien sur son pays. J’y parle des dommages collatéraux causés par la Révolution du Jasmin et de l’utilisation à outrance de cet alibi pour justifier laxisme, haine ou absence de prise de conscience. C’est un livre où des thèmes de société comme la reconstruction d’un pays, la place de la femme ou le glissement vers l’extrémisme côtoient des thèmes plus personnels pour moi tels que la paternité, le regard des autres, le déracinement et les actes manqués.»

Dans ce recueil, chaque nouvelle propose une innovation narrative avec la volonté de surprendre tant dans le fond que dans la forme. Ainsi, le lecteur se retrouve tour à tour assistant d’un docu-reportage, acteur d’une épopée, spectateur d’une fable ou victime d’un règlement de «conte».

À la manière d’un Maupassant dépassé, l’auteur offre un point de vue décalé oscillant entre satire sociale et conte fantastique dans ce livre sorti en septembre 2020 et disponible dans toutes les librairies et sur Amazon. Il peut aussi être commandé à la maison d’édition La Bruyère.