Coronavirus : 2016 cas et 45 décès enregistrés à Sousse depuis la réouverture des frontières

Un nouveau décès a été enregistrés, ces dernières 24h, à Sousse, où 127 nouvelles contaminations au coronavirus ont également été dépistées, portant le nombre de cas total diagnostiqués depuis la réouverture des frontières tunisiennes, le 27 juin dernier, à 2016.

C’est ce qu’indique la sous-direction de la santé de base de Sousse, dans son rapport quotidien, diffusé cet après midi, vendredi 2 octobre 2020, en précisant que les nouvelles contaminations ont été enregistrées, hier, suite à 443 tests de dépistage effectués la veille.

D’autre part, le nombre de cas actifs s’élève désormais à 1877, dont 185 dans les rangs du personnel de la santé, sachant que 94 personnes sont hospitalisées, dont 12 en réanimation.

On notera que Msaken demeure la ville la plus touchée du gouvernorat avec 588 contaminations, suivie de Jawhara (368), Hammam Sousse (214), Sousse ville (152), Riadh (129) et Akouda (113).

Y. N.