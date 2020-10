Coronavirus : Un 13e décès et 75 nouveaux cas enregistrés à Nabeul

La Direction régionale de la Santé de Nabeul a publié dans la soirée de ce vendredi 2 octobre 2020, un point relatif à la situation épidémiologique, en précisant qu’un décès et 75 contaminations au coronavirus ont été enregistrés au 1er octobre.

Ces nouvelles contaminations, qui portent le nombre total de cas positifs à 747 dans la région, sont réparties comme suit : Nabeul ville (30), , Korba (11), Beni Khiar (8), Grombalia (8), Menzel Bourguiba (4), Soliman (4), Menzel Temim (3), Hammamet (3), Beni Khalled (2), Haouaria (2), Dar Chaabane Fehri (1), Mida (1), Kelibia (1) et Tekelsa (1).

La DRS a également annoncé, qu’à ce jour, 13 personnes ont succombé au coronavirus et que 176 autres ont pu en guérir, sachant que 719 contaminés sont en confinement chez eux, 7 dans des centres Covid+ et 21 hospitalisés.

Rappelons que le gouvernorat de Nabeul a décidé aujourd’hui la fermeture, pendant 10 jours, des discothèques, des clubs et des hammams ainsi que des centres de massage et ce afin de minimiser les rassemblements et mieux faire face à la propagation de la Covid-19.

Y. N.