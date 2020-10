Tunisie – Covid-19 : L’heure est à la mobilisation générale

Malgré toutes les mesures de protection, tout le monde peut-être positif à la Covid-19 et l’annonce de la positivité de Trump et de sa femme en est une preuve. C’est une maladie heureusement sans grosses conséquences dans la grande majorité des cas. Mais il faut la prendre très au sérieux lorsqu’elle se propage très vite comme en Tunisie maintenant.

Par Pr Faouzi Addad *

La Tunisie a de grandes compétences en matière de santé et a toujours été citée en exemple dans la région africaine et même à l’échelle internationale. Le citoyen tunisien a toujours fait confiance à ses médecins et à son corps soignant et il doit continuer à le faire. Nous ne lâcherons rien et nous ne lâcherons personnes.

La coordination entre les décisions scientifiques, médicales et politiques commence à prendre forme et chacun devient plus raisonnable. Nous avons besoin de remettre la santé au cœur de nos priorités et nous sauverons notre économie mais l’inverse, c’est-à-dire mettre l’économie au cœur de nos priorités, n’est malheureusement pas raisonnable.

Le couvre-feu décidé à Monastir et à Sousse est certes une mesure importante mais insuffisante si la population ne se montre pas stricte dans le respect des mesures barrières durant la journée.

Le contrôle citoyen doit compléter les efforts de l’Etat

Il faut aussi maintenant un contrôle citoyen avec des comités de quartier qui vérifient que les gens positifs restent chez eux durant la période de quarantaine et que tous le monde porte des masques, et notamment dans les transports publics.

Nous devons être notre propre police, grâce une prise de conscience collective. Tout le monde sait ce qu’il doit faire et que la situation est critique mais encore surmontable.

Deux autres éléments doivent aujourd’hui être considérés comme prioritaires et requièrent des décisions concrètes et rapides sur le terrain et non plus seulement des discours. Nous devons d’abord augmenter le nombre de lits avec une simple source d’oxygène (l’apport rapide d’oxygène sauve beaucoup de gens) pour une prise en charge précoce, et une meilleure utilisation des ressources humaines dans tous les points chauds du pays.

Reportons les hospitalisations non urgentes

Nous avons besoin de toutes les blouses blanches et que ceux qui ont des spécialités non urgentes reportent les hospitalisations et soient déployés pour des patients Covid-19. Il n’est surtout pas question de laisser tomber les urgences non Covid-19 mais tous les actes non urgents doivent être reportés. L’heure est à la discipline autour d’une seule voix, celle d’un pays qui pourra maîtriser l’épidémie mais dans le calme et sans panique.

Nous devons ramener de la lucidité dans nos discours, nos décisions et nos actes. Il faut aussi prêter mains fortes aux agents du SAMU en leur libérant très vite les ambulances et arrêter de perdre du temps pour hospitaliser les gens.

Tous ensemble nous vaincrons cette épidémie. Mais restons calme et ayons confiance en notre médecine. L’heure est à la mobilisation générale.

Prompt rétablissement à tous nos confrères testés positifs du corps soignant, vous êtes des héros et on vous attend de nouveau sur le front. Gardez surtout le moral.

* Professeur en cardiologie.