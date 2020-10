Ariana : Arrestation d’un groupe de jeunes, dont un agent pénitentiaire, accusé de vol

Le parquet du tribunal de première instance de l’Ariana a autorisé, le dimanche 5 octobre 2020, les agents de la police judiciaire de l’Ariana-nord à maintenir en détention 4 jeunes hommes, parmi lesquels figure un agent affilié à la Direction générale des prisons et de la rééducation.

Ces jeunes sont soupçonnés d’avoir commis une série de vols ciblant des chantiers de construction à la Soukra, Raoued et Borj Louzir.

Ils auraient volé des machines de construction et des câbles de cuivre à l’intérieur de ces chantiers et les auraient vendus plus tard.

Par ailleurs, un véhicule appartenant à l’agent pénitentiaire, qui serait utilisé pour le transport des membres du groupe et pour la surveillance des chantiers ciblés, a été saisi.

