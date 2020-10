Cigarette électronique : les nouvelles tendances dans le monde

La cigarette électronique occupe une place de plus en plus importante dans la vie des jeunes et des moins jeunes un peu partout dans le monde. De nouvelles habitudes s’imposent et des tendances apparaissent que les fabricants tentent de satisfaire en proposant de nouveaux produits.

Par Meriem Majdoub

Selon un rapport officiel, le nombre d’étudiants américains qui utilisent des cigarettes électroniques aurait diminué en 2020. En effet, environ 3,6 millions de jeunes vapotent en 2020 contre 5,4 millions en 2019. Cette étude gouvernementale a été menée et publiée par National Youth Tobacco Survey.

La consommation de cigarette électronique en 2020 par les jeunes américains

L’enquête de la National Youth Tobacco a été menée sur plus de 20.000 jeunes âgés entre 11 et 18 ans qui ont répondu au questionnaire entre janvier et mars. Cette enquête a montré qu’en 2020, environ un élève sur cinq vapote aux États-Unis alors qu’ils étaient plus d’un quart en 2019. En Amérique, les e-cigarettes ont fait leur entrée sur le marché en 2007 et sont le produit au tabac le plus utilisé par les jeunes depuis 2014.

On constate également que l’arôme est très présent dans le liquide pour cigarette électronique. En effet, selon une enquête des autorités sanitaires, 83% des lycéens utilisateurs de cigarettes électroniques déclarent utiliser des arômes.

En effet, l’offre en termes de e-liquide est extrêmement variée tant les marques et les saveurs sont nombreuses. C’est pour cette raison que l’on voit de plus en plus de liquides pour cigarette électronique aux arômes et aux prix variés.

Qu’en est-il de la France ?

D’après Santé Publique France, l’Hexagone comptabiliserait plus de 2,7% de la population qui vapotent quotidiennement, plus de 3,8% occasionnellement et plus de 32% qui ont déjà expérimentés. Le nombre d’anciens fumeurs quotidiens, qui ont arrêté de fumer depuis plus de six mois, et qui pensent que vapoter les a aidés à arrêter cette consommation, sont estimés à environ 700.000 depuis l’arrivée de la cigarette électronique en 2010. L’interdiction de vapoter dans les lieux publics a été mise en place en 2007. Cette mesure est appréciée par environ 66% des Français.

Le marché innovant de la cigarette électronique

Les fabricants de cigarettes électroniques proposent des produits toujours plus innovants afin de se démarquer et de répondre aux nouvelles exigences des consommateurs. Par exemple, il est possible d’opter pour la cigarette électronique équipée d’un capteur d’empreinte digitale sur le bouton d’allumage. Cela permet, notamment, de servir de sécurité pour les enfants.

Pour les adeptes du changement des goûts des liquides, il existe un modèle qui est équipé de plusieurs compartiments. Chacun des compartiments peut être rempli d’un goût différent. De cette façon, il est possible de choisir un nouveau goût à n’importe quel moment.