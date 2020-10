Coronavirus : Le député Ennahdha Mohamed Goumani testé positif

Partagez 0 Partages

«Le coronavirus, invité indésirable, s’est introduit chez nous», a annoncé ce lundi 5 octobre 2020, le député Ennahdha, Mohamed Goumani, qui s’est mis en quarantaine, chez lui, avec les membres de sa famille également contaminés.

Dans un post publié sur sa page Facebook, le député précise que le ministère de la Santé l’a informé cet après-midi que les tests de dépistage sont revenus positifs aujourd’hui, sachant que le concerné avait assisté hier, à la réunion du bureau électoral du parti Ennahdha…

«Nous sommes tous en confinement à la maison. Puisse dieu nous aider à passer cette épreuve», a-t-il ajouté tout en rassurant ses amis et ses proches sur son état de santé et celui et sa famille : «Nous allons bien et nous n’avons pas de symptômes inquiétants».

Rappelons que ce matin, l’ancien chef du gouvernement Elyes Fakhfakh a annoncé avoir été testé positif, lui et sa famille, au coronavirus, tout en rassurant sur son état de santé.

Plus tard dans la journée, Mabrouk Korchid a annoncé à son tour, avoir été contaminé par la Covid-19, en affirmant qu’il en est désormais guéri.

Y. N.