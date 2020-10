Coronavirus : Tozeur enregistre son 2e décès

Le test de dépistage du coronavirus effectué sur une femme de 76 ans décédée hier, à l’hôpital régional de Tozeur, est revenu positif aujourd’hui, lundi 5 octobre 2020. Il s’agit du 2e décès causé par la pandémie dans ce gouvernorat après celui enregistré le 18 septembre dernier.

C’est ce qu’a indiqué Dr Nabih Thabet directeur régional de la santé de Tozeur, dans une déclaration, ce soir à Kapitalis, en précisant que la dame, qui a des antécédents pulmonaires, avait été admise le 30 septembre à l’hôpital où elle a subi un premier test de dépistage, revenu négatif vendredi dernier.

L’état de santé de la patiente s’était dégradé samedi et elle a été admise en réanimation, où elle a été isolée par précaution, précise encore Dr Thabet.

D’autre part, la même source précise que 118 cas positifs (92 femmes et 26 hommes) ont été enregistrés, depuis le 12 septembre dernier et que l’âge moyen des Covid+ est de 41 ans, sachant que la patiente qui avait été admise à la mi-septembre, en réanimation a pu guérir et qu’aucun cas actif n’est hospitalisé à ce jour.

Sur un autre plan, le directeur régional de la Santé a déploré le retard des retours des tests de dépistage, en précisant que le gouvernorat attend encore à ce jour… 82 résultats !

«Ces cas dits suspects sont à l’isolement chez eux et nous avons pris contact avec les différents services du ministère de la Santé pour accélérer les retours de ces tests qui n’ont pas pu être réalisé, comme prévu, à l’hôpital de Gafsa, dont le laboratoire a récemment fermé», ajoute Dr Thabet

Y. N.