Positif au coronavirus, Elyes Fakhfakh rassure sur son état de santé

«Grâce à Dieu mon état de santé et celui des membres de ma famille s’est amélioré», a annoncé l’ancien chef du gouvernement Elyes Fakhfakh, dans un post publié ce lundi 5 octobre 2020, sur sa page officielle Facebook, confirmant ainsi les rumeurs sur sa contamination au coronavirus.

L’ancien chef du gouvernement a également appelé à la solidarité et au respect des gestes barrières en écrivant : «Protégeons nos proches, nos amis et notre pays avec des mesures simples et efficaces. Que Dieu préserve notre pays».

Selon nos sources, Elyes Fakhfakh aurait été testé positif au coronavirus, vendredi dernier. Il avait donné, quelques jours auparavant, une interview à Attessia, dans le cadre de l’émission « Abdelli Showtime », pour témoigner de son expérience écourtée à la tête du gouvernement et notamment de la gestion de la première vague de la Covid-19, entre mars et mai 2020.

Y. N.