Tunisie : Les artistes expriment leur coup de gueule face à l’arrêt des activités culturelles

Cité de la culture de Tunis.

Une manifestation a eu lieu ce matin, lundi 5 octobre 2020, à la Cité de la Culture de Tunis, organisée par des artistes tunisiens pour exprimer leur colère suite à la suspension des activités culturelles.

Plusieurs dizaines d’artistes, notamment des comédiens et metteurs en scène de théâtre se sont retrouvés ce matin dans la grande cour de l’Opéra à la Cité de la Culture, pour protester contre la décision gouvernementale de mettre à l’arrêt l’ensemble des manifestations culturelles et artistiques prévues pour les deux semaines à venir, comme annoncé samedi soir dernier par le chef du gouvernement Hichem Mechichi, dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus (Covid-19).

Une décision que les artistes et différents acteurs culturels ont jugé aussi absurde qu’injuste, d’abord parce que cette restriction n’a pas touché les boites de nuit, les cafés, les mosquées, les écoles ou les moyens de transport… où le risque de contamination est aussi grand, mais aussi et essentiellement parce que le secteur culturel ne s’est pas encore remis des premiers reports et annulations qui l’ont beaucoup fragilisé et qui ont fait que plusieurs artistes se soient retrouvés dans état de précarité.

En manifestant ce matin à la Cité de la Culture, mais aussi, plus tard dans la journée, devant le siège du ministère des Affaires culturelles, à la Kasbah, non loin du siège du gouvernement, les artistes espèrent faire entendre leur voix notamment après du nouveau ministre des Affaires culturelles Walid Zidi, qui s’est montré réceptif à leurs revendications et a promis d’en faire part au chef du gouvernement.

Fawz Benali