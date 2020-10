Coronavirus : Deux décès enregistrés, en une journée, à Sidi Hassine

La municipalité de Sidi Hassine, relevant du gouvernorat Tunis, a annoncé aujourd’hui, mardi 6 octobre 2020, le décès de deux personnes contaminées au coronavirus.

Ces deux décès ont été enregistrés aux Cités Mrad et Omar Ibn Al-Mokhtar, relevant cette même commune et il s’agit de deux personnes âgées (une femme et un homme), avec des antécédents médicaux ajoute la même source.

Les défunts seront enterrés par les équipes dédiées Covid+, selon le protocole mis en place par les autorités sanitaires, indique la même source qui rappelle aux habitants la nécessité de respecter les gestes barrières notamment le port du masque, ainsi que la distanciation physique.

Y. N.