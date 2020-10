El-Mourouj 2 : Saisie de 5.650 flacons de gel hydroalcoolique et 200.000 comprimés de compléments alimentaires (Photos)

Le ministère de l’Intérieur a annoncé aujourd’hui, mardi 6 octobre 2020, la saisie de 5.650 flacons de gel désinfectant et 200.000 comprimés de compléments alimentaires dans un entrepôt illégal situé à El Mourouj 2 (sud de Tunis).

Une descente a été effectuée par des agents de la sûreté nationale d’El-Mourouj, dans cet entrepôt composé de quatre pièces, où sont fabriqués et stockés ces produits non conformes et non homologués et ce, dans des conditions d’hygiène déplorables, ajoute la même source.













Le ministère du Commerce a été alerté et l’entrepôt a été immédiatement fermé pour mise en danger de la santé des citoyens. Quant au propriétaire, il a été convoqué et sera poursuivi en justice.

