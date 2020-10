Kasserine : Isolement obligatoire pour toute personne épinglée sans masque en extérieur

M. Semcha lors d’une campagne de sensibilisation sur le port du masque.

A la lumière de la hausse du taux de contamination par le coronavirus, le gouvernorat de Kasserine, en collaboration avec la commission régionale de la lutte contre la Covid-19, a décidé le durcissement des mesures sanitaires, notamment en imposant le port du masque en extérieur : «Toutes personne ne respectant cette consigne sera soumise à l’isolement obligatoire», prévient-il.

Dans un communiqué le gouvernorat de Kasserine précise qu’une réunion a été organisée, aujourd’hui, entre le gouverneur Mohamed Semcha, le directeur de la Direction régionale de la santé, le délégué régional de l’Éducation ainsi que des cadres de la garde nationale et de la police, afin de décider des mesures urgentes et strictes pour faire face à la propagation de la pandémie.

A l’issue de cette réunion, le gouvernorat a annoncé qu’il a été décidé de rendre obligatoire le port du masque de protection en extérieur et de placer à l’isolement toute personne qui ne respecterait pas cette consigne, de dédier un centre à Sbeïtla, pour placer en confinement obligatoire de 10 jours, tous les cas suspects qui ont été soumis à un test de dépistage, afin de les isoler et éviter toute contamination.

D’autre part, les hammams, les salles d’ablutions dans les mosquées, et les souks hebdomadaires seront fermés pendant les prochains 10 jours, et les cafés et restaurants devront fermer à partir de 19h et jusqu’à 5h, durant cette même période.

Notons que depuis une semaine le gouverneur de Kasserine et autres responsables régionaux et locaux effectuent des campagnes dans les quartiers, les espaces fermés et les transports pour sensibiliser sur l’importance du port du masque et autres gestes barrières afin de se prémunir du coronavirus.

