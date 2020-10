La Tunisie au 128e rang mondial de l’Index de la liberté économique

Dans l’édition 2020 de l’«Index of economic freedom» (Index de la liberté économique), dévoilé récemment par The Heritage Foundation, un think tank et lobby américain conservateur, basé à Washington, la Tunisie, avec 55,8 points sur 100, se classe au 128e rang mondial sur un total de 180 (et au 22e en Afrique sur 51).

En Afrique du Nord, la Tunisie est devancée par le Maroc, 78e mondial, 6e africain, avec un score de 63,3 points, mais devance la Mauritanie (55,3 points, 130 mondial, 23e africain); l’Egypte (54 points, 142e mondial, 30e africain), l’Algérie (46,9 points, 169e mondial, 47e africain).

Ce classement évalue les pays sur la base 12 facteurs quantitatifs regroupés en quatre grandes catégories. Il s’agit notamment de l’Etat de droit (le droit de propriété, l’intégrité du gouvernement, l’efficacité judiciaire); la prépondérance du gouvernement (les dépenses publiques, la pression fiscale, la santé fiscale); l’efficacité réglementaire (la liberté des affaires, la liberté de travail, la liberté monétaire); les marchés ouverts (la liberté commerciale, la liberté d’investissement, la liberté financière).

Sur la base des scores obtenus (de 0 à 100), les pays sont classés en cinq catégories en fonction de niveau de liberté estimé de l’économie. Les pays ayant enregistré les scores les plus élevés (entre 80 et 100) sont considérés comme économiquement «libres». Suivent de façon décroissante, les économies «globalement libres», puis celles «modérément libres». Viennent ensuite les pays avec «peu de liberté» économique, comme la Tunisie, et enfin les pays dits «répressifs» en la matière.

Comme ce fut déjà le cas pour l’édition précédente de l’«Index of economic freedom», l’Ile Maurice arrive en tête des pays africains en matière de liberté économique en 2020. Suivie par le Rwanda qui progresse à la deuxième place du classement. Ils constituent d’ailleurs les deux seuls pays du continent à figurer dans la catégorie des économies «modérément libres» dans le monde.

I. B.