Nafaa Ennaifer dénonce les forces de destruction sur les réseaux sociaux

Partagez 0 Partages

Dans un commentaire posté avant-hier, 6 octobre 2020, sur sa page Facebook, Nafaa Ennaifer, chef d’entreprise, membre de l’Utica et de l’IACE, appelle les Tunisiens à agir contre ceux de leurs compatriotes qui cherchent à «casser l’autorité de l’Etat», par la désinformation et les mensonges sur les réseaux sociaux. Nous reproduisons ci-dessous ce commentaire qui invite à la réflexion et à l’action.

Il est évident que nous assumons tous (gouvernants, «élites», citoyens, médias…) la responsabilité de ce qui arrive à notre pays.

Mais il faut être dupe ou dans le déni pour ne pas admettre qu’il y a bien une volonté certaine et des actions concomitantes pour répandre les mensonges et la désinformation, pour semer la discorde, les querelles et la méfiance entre les citoyens, pour exacerber la haine, pour saper le moral, installer le doute dans nos capacités à rebondir et instaurer le désespoir, pour encourager l’assistanat, l’indiscipline et le laisser-aller, et pour casser l’autorité de l’Etat.

Et cela se passe dans l’indifférence ou l’inconscience générale!

Je conseille à tous de regarder, sur Netflix, le documentaire “The social dilemma” sur l’influence dévastatrice des réseaux sociaux.

On y apprend notamment que grâce à ces réseaux, déstabiliser un pays, y provoquer des troubles, des affrontements ou même… une guerre civile, manipuler l’opinion publique, la détourner des vrais problèmes, influencer des électeurs en vue de faire élire des mafieux ou des populistes, sont des prestations courantes tarifées!

Toute ressemblance à la situation que vit notre pays, est pure coïncidence!

Agissons !