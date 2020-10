Coronavirus : Les nouvelles mesures décidées à Tozeur ville, classée zone à risque

Le gouvernorat de Tozeur a annoncé ce jeudi 8 octobre 2020, une batterie de mesures dans le cadre du durcissement du protocole sanitaire visant à lutter contre la propagation du coronavirus dans la délégation de Tozeur ville, classée zone à risque.

Faisant suite à la réunion organisée, hier, au siège du ministère de la Santé afin d’évaluer la situation épidémiologique à Tozeur, le gouverneur Aymen Bejaoui a organisé à son tour, ce jeudi, une réunion avec la Commission régionale de lutte contre le catastrophes naturelles, à l’issue de laquelle de nouvelles mesures ont été annoncées afin de faire face à la propagation de la pandémie à Tozeur-ville.

Il a notamment été décidé de rendre obligatoire le port du masque en extérieur, d’interdire les rassemblements, à l’instar des manifestations sportives, culturelles et commerciales, les congrès, les expositions et autres évènements, ainsi que les festivités, dans tous les espaces, publics et privés.

Le gouverneur a également annoncé qu’il est désormais interdit de s’attabler dans les cafés, les salons de thé et les restaurants, ainsi que la fermeture des hammams et des salles de sport et la suspension de la prière du vendredi dans les mosquées, où les salles des ablutions seront fermées, tout en affirmant que les opérations de stérilisation seront également renforcées dans cette délégation, qui rappelons-le, a connu un nombre de contamination en hausse durant ces 14 derniers jours.

«Compte tenu de la gravité de la situation épidémiologique à Tozeur ville et afin de protéger les autres délégations du gouvernorat, que nous espérons maintenir saines, la force publique pourra intervenir pour faire appliquer ces mesures, sachant que toute personne qui ne respectera pas les consignes en vigueur, s’exposera à des poursuites», prévient Aymen Bejaoui qui a également appelé les habitants à limiter les déplacements entre les délégations du gouvernorat.

Y. N.