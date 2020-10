Korba : Mort mystérieuse de l’activiste Abir Chouchane

Le corps de Abir Chouchane, femme de théâtre et activiste de la société civile, a été retrouvé suspendu à une corde près de la tombe de son père au cimetière de Korba, sa ville natale (Nabeul, Cap Bon).

Le procureur de la république s’est dépêché sur le lieu pour faire les constations habituelles en présence des agents de la police judiciaire. Il a ordonné le transport du corps au service de la médecine légale de l’hôpital Mohamed Laamouri de Nabeul pour l’autopsie.

Selon les premiers témoignages de ses proches et amis, la défunte passait ces derniers temps par une phase de dépression aiguë, mais les circonstances de sa mort, qui font penser au suicide, ont surpris plus d’un car la jeune femme était pleine de vie, très sociables et passionnées pour tout ce qu’elle faisait.

La mise en scène de ce suicide, si c’en est un (attendons les résultats de l’enquête), traduit une immense souffrance.

I. B.