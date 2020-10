Lassaad Ben Ammar, nouveau directeur général d’Artes

Le conseil d’administration du Groupe Artes, concessionnaire des marques automobiles Renault, Dacia, Nissan et Lada, vient d’annoncer la nomination de Lassaad Ben Ammar au poste de directeur général du groupe à compter du 9 octobre 2020.

Lassaad Ben Ammar succédera à Mustapha Ben Hatira, parti à la retraite. Il aura pour mission de consolider le leadership du Groupe Artes dans le secteur automobile et de mettre en place les nouvelles orientations stratégiques, axées sur le produit, la qualité du SAV et la satisfaction client, afin de développer l’activité et de renouer avec une croissance rapide.

Pur produit du secteur de l’automobile, Lassaad Ben Ammar revient au bercail après une dizaine d’années passées dans le groupe Mabrouk en sa qualité de directeur général de la société Italcar représentant du groupe Fiat puis de la société Le Moteur représentant du groupe Daimler, et en tant que président du conseil d’administration de la filiale industrielle ICAR (ex-STIA ).

Par ailleurs et au niveau de la profession, il occupe le poste de vice-président de la Chambre syndicale des concessionnaires automobiles.

M. Ben Ammar connaît parfaitement la maison Renault pour y avoir passé plus de onze années et y avoir déjà occupé avec succès les fonctions de directeur général. Sa grande expérience du secteur et ses qualités managériales reconnues lui permettront d’insuffler à ses équipes la motivation, le dynamisme et la rigueur qui permettront à la marque de se positionner en haut du podium.