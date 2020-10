L’homme moderne n’accepte-t-il plus l’idée de mourir?

Et si au lieu de nous en prendre à nos dirigeants au prétexte qu’ils gèrent mal la pandémie de la Covid-19, qu’ils subissent autant que nous tous, nous envisagions autrement, et avec moins d’angoisse mortifère, l’idée de la mort. C’est ce à quoi nous invite l’auteur du post Facebook reproduit ci-dessous, Mohamed Sadok Lejri, alias Pierrot Le fou.

Je pense que le monde entier se montre un peu trop sévère avec ses dirigeants et se défoule sur eux. À mon avis, cette pandémie de la Covid-19 est, pour tous les responsables politiques de ce monde, un cauchemar qui ne finit pas. Ils sont soumis, à cause de ce virus, à une pression terrible depuis près d’un an. Ils font peut-être de mauvais choix, la plupart d’entre eux sont certainement des crapules, mais pas au point de pousser le cynisme jusqu’à créer de toutes pièces un climat d’angoisse et une atmosphère mortifère.

En fait, c’est l’Homme qui a changé. L’esprit moderne ne tolère plus l’idée de la mort, notamment l’idée de mourir à un âge relativement jeune et d’une maladie dont on peut échapper. Mais tout le monde n’a pas la chance de quitter ce bas monde sur son lit de mort, entouré des siens et à un âge avancé. Les progrès de la science, la pacification du monde et la civilisation du divertissement ont fait de la mort quelque chose d’inenvisageable, d’insoutenable. La mort est devenue un scandale.