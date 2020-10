Coronavirus : Le bureau du CROM de Tunis lance un appel urgent au don du sang pour Dr Farouk Benna

Le Conseil régional de l’Ordre des médecins de Tunis a lancé un appel urgent au don du sang pour Dr Farouk Benna «hospitalisé dans un état critique, des suites de la Covid-19».

Le CROM de Tunis précise que les dons sont à faire au nom de Dr Benna au Centre national de transfusion sanguine à Bab Saadoun (Tunis) : «nos vœux les plus profonds de rétablissement pour notre Maître», a commenté la même source.

De son côté, son fils Malik a également relayé cet appel en écrivant : «Mon père a besoin de sang. Si vous pouvez participer, peu importe le groupe sanguin. Ils s’agit d’une urgence et on doit y aller au plus vite dès demain matin. Merci».

Y. N.