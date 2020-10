Tunisie : Tentative de passage en force de l’amendement du décret organisant le secteur audiovisuel

Nabil Karoui et Seifeddine Makhlouf manœuvrent avec le soutien de Rached Ghannouchi pour ouvrir davantage le secteur audio-visuel à l’argent sale.

Dans les circonstances actuelles, il a été convenu de n’organiser aucune séance plénière que dans un cas d’extrême urgence mais lors de la tenue de la cellule de crise de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), lundi soir, 12 octobre 2020, le bureau de l’Assemblée a été convoqué dans le but de programmer une séance plénière pour le vote du projet de loi explosif et dangereux visant à amender le décret-loi n°116 du 2 novembre 2011 relatif à la communication audiovisuelle.

Ce projet est présenté par la coalition pseudo-révolutionnaire Al-Karama, satellite du parti islamiste Ennahdha, et est à l’origine de son rapprochement avec Qalb Tounes, présidé par Nabil karoui, le patron de Nessma TV.

Si ce projet de loi est voté et passe, la situation de la chaîne Nessma, diffusant illégalement ses programmes, sera régularisée. Idem pour Zitouna TV, la chaîne proche du parti islamiste Ennahdha, dont les financements restent obscurs. Ou encore Hannibal TV, contrôlée par des islamistes et financée par de l’argent sale ou à l’origine suspecte.

Ce projet de loi explosif et très dangereux peut permettre à tout individu, même étranger, et sans aucune condition, d’ouvrir une station radio ou une chaîne de télévision sans aucune autorisation, ni contrôle, ni la moindre réglementation. C’est la jungle médiatique en somme et la porte ouverte au blanchiment d’argent dans le secteur.

Imed Bahri