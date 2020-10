Le ministère des Affaires culturelles et la Fondation Biat renforcent leur coopération pour soutenir les artistes

Le ministre des Affaires culturelles par intérim, Habib Ammar a reçu hier, lundi 12 octobre 2020, dans le siège du ministère, à Tunis, le vice-président de la Fondation Biat pour la jeunesse, Malek Ellouz. Les deux hommes ont examiné, lors de cette rencontre, les moyens de promouvoir les pistes de coopération entre les deux parties dans le domaine culturel.

Ils ont, notamment, examiné l’activation de l’accord signé entre le ministère des Affaires culturelles et la Fondation Biat, le 2 mai 2019, portant sur la création d’un mastère professionnel en “gestion et politiques culturelles” en partenariat avec l’université Paris Dauphine, ainsi que la coopération pour la mise en place d’un ensemble de projets culturels, dans les domaines de l’art, du patrimoine et de la civilisation.

L’objectif de ces projets est d’«encourager les jeunes créateurs porteurs de projets culturels et artistiques innovants», lit-on dans le communiqué du ministère des Affaires culturelles.

«Les deux parties ont discuté des moyens de soutenir les artistes, les créateurs et les intellectuels dans un contexte marqué par les difficultés engendrées par l’application de mesures préventives pour limiter la propagation du coronavirus, et ce, en œuvrant à financer davantage le compte “Fonds relance culture” qui vise à promouvoir le secteur culturel, à soutenir la stabilité économique et sociale de ceux qui y sont impliqués, et à accompagner l’ensemble des services, institutions et initiatives culturelles et artistiques touchées par la suspension des activités», conclut le communiqué.

C. B. Y.