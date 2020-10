L’Ordre des médecins de Tunisie déplore le décès de Dr Maryem Mchela, ravie à la fleur de l’âge

Le Conseil national de l’Ordre des médecins de Tunisie a présenté ses condoléances les plus attristées à Dr Nejla Besbes la maman de la regrettée Dr Maryem Mchela, à sa sœur Dr Leyla Mchela, à sa famille, ses amis ainsi qu’à toute la famille médicale.

«Profondément touché par l’annonce de la disparition subite de notre consœur Maryem Mchela, ravie à la fleur de l’âge», déplore le CNOM, dans son communiqué et d’ajouter : «Que Dieu le tout puissant lui accorde son infinie miséricorde et l’accueille dans son vaste et éternel paradis et apporte à sa mère , sa sœur et à toute sa famille, réconfort, courage et force pour traverser cette dure et pénible épreuve».

«Dr Maryem Mchela, notre consœur, l’engagée et la dévouée pour son métier, notre amie si gentille et serviable, nous a subitement quitté ce matin. Elle était partie approfondir sa formation en France et venait de décrocher un nouveau diplôme universitaire en addictologie. Elle comptait rentrer servir son pays. Le destin en a décidé autrement», a commenté de son côté le Conseil régional de l’Ordre des médecins de Tunis (CROM).

Le CROM a également présenté «ses condoléances les plus émues à sa maman et consœur le Dr Nejla Besbes, à sa sœur et amie le Dr Leyla Mchala ainsi qu’à toute sa famille petite et grande».

Y. N.