Rahoui appelle les députés à boycotter la plénière consacrée à l’amendement du décret-loi 116

Considérant que l’initiative d’Al-Karama sur l’amendement du décret-loi 116 relatif à la communication audiovisuelle, soutenue par ses alliés Qalb Tounes et Ennahdha, permettra à ces partis et aux lobbies d’avoir la mainmise sur la scène médiatique pour la polluer, Mongi Rahoui, député Watad, a appelé ses collègues à boycotter la plénière consacrée à l’examen de ce projet, prévue le 20 octobre.

«Ces partis politiques et les lobbies de corruption cherchent à travers ce décret loi à contrôler les médias. Les députés qui ne sont pas concernés par cette initiative doivent laisser Ennahdha, Al-Karama et Qalb Tounes, assumer seuls leurs responsabilités et des conséquences qu’une telle manœuvre entraînera», a écrit Mongi Rahoui, dans un post publié ce jeudi 15 octobre, en estimant qu’assister à une telle plénière serait «un faux témoignage des crimes commis au sein de ce parlement».

Notons que plusieurs parties à l’instar de la Haica, de la Fédération générale des médias et du Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) ont alerté sur l’amendement du décret-loi 116, estimant que cela représente une violation de la loi et une menace pour la liberté des médias en Tunisie.

Alerte appuyée par la Fédération internationale des journalistes (FIJ) qui a appelé au rejet de cette initiative estimant qu’elle «porte atteinte aux principes de concurrence loyale, de transparence et de démocratie».

Y. N.