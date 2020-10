Covid-19 : Les morts doivent être inhumés en toute dignité

Par Pr Faouzi Addad *

«La dignité des morts, leurs traditions culturelles et religieuses et leurs familles doivent être respectées et protégées en tout temps» : telle est la recommandation de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour assurer les funérailles des personnes décédées par la Covid-19.

Il est grand temps de faire sortir les nouveaux protocoles qui régissent les modalités d’enterrement, notamment pour ceux décédés à domicile. Car 15% des gens positifs meurent à domicile et ce chiffre, vu la saturation des places à l’hôpital, risque d’augmenter.

Même s’il n’y a aucune preuve scientifique qu’un cadavre puisse être contagieux, des mesures de protection doivent être prises et des dispositions respectées. On doit aussi protéger les agents municipaux qui s’occupent des corps jusqu’à leur enterrement. Ils doivent aussi être considérés en cas de contamination comme victimes d’une maladie professionnelle. Arrêtons de perdre du temps et de laisser des familles déchirées par la souffrance de perdre un être cher et de ne pas pouvoir l’enterrer dignement.

L’augmentation du nombre des décès va multiplier les conflits et les scènes terribles que nous avons récemment vues lors du transport et de l’enterrement des personnes décédées par la Covid-19. Il faut faire preuve de pédagogie dans la communication à ce sujet avec les différentes personnes impliquées. Une simulation télévisuelle avec les nouvelles recommandations devra être faite.

L’Instance nationale de l’évaluation et de l’accréditation en santé (INEA Santé) qui fait un travail formidable jusqu’à présent, doit rapidement publier et faire appliquer les nouvelles directives concernant l’enterrement des Covid+. On doit pouvoir être inhumé en toute dignité. Assez de temps perdu et d’hésitation sur ce sujet trop sensible. La pandémie n’attend pas et tâchons de ne pas ajouter à la douleur des familles endeuillées par la Covid-19.

* Professeur de cardiologie.