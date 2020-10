Lancement de la plateforme Siccaveneria pour promouvoir la ville du Kef

La plateforme numérique Siccaveneria vient de voir le jour, une initiative collective pour contribuer à faire de la ville du Kef une véritable attraction culturelle et touristique.

Siccaveneria, faisant référence à l’ancienne appellation romaine de la région du Kef au nord-ouest de la Tunisie, est un projet de développement et de marketing qui a donné naissance à un site de référence contenant toutes les informations nécessaires aux visiteurs de la ville.

Le projet a été mené par l’Association Culture et Développement basée au Kef qui organise chaque année le Festival Sicca Jazz, soutenue par Tfanen _ Tunisie Créative, avec la participation de plusieurs partenaires publics, notamment le ministère des Affaires culturelles, le ministère du Tourisme et l’Institut national du patrimoine (INP).

Cette nouvelle plateforme se veut un miroir de la région du Kef en donnant une image globale et positive de la richesse de son histoire et de son patrimoine matériel et immatériel, de ses produits du terroir, de ses activités artistiques et de ses différents événements culturels.

Les porteurs de cette initiative ont également pour objectif de valoriser et de mieux exploiter les sites historiques et les ressources naturelles de la région à travers le support numérique (photos, vidéos, spots …), mais aussi d’encourager les investissements et les projets innovants et durables.

Fawz Benali