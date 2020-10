Officiel : La fête du Mouled sera célébrée jeudi 29 octobre 2020

Partagez 0 Partages

La fête du Mouled, qui commémore la naissance du prophète Mohamed, sera célébrée, cette année, le jeudi 29 octobre 2020, annonce, le Mufti de la République tunisienne.

Dans un communiqué rendu public ce vendredi 16 octobre 2020, le Mufti précise que demain, samedi 17 octobre 2020 correspond au 30e jour du mois de Safar (1442 de l’hégire) et que par conséquent, le 1er jour du mois de Rabii Al-Awel coïncide avec le dimanche 18 octobre.

Rappelons que les festivités du Mouled prévues à Kairouan, où des spectacles religieux et soufis ainsi que des expositions sont organisés chaque année, ont été annulées cette année, à cause du coronavirus et ce pour éviter les rassemblements.

Y. N.