Coronavirus : Décès de l’activiste et avocat Elyes Ezzine

La Centre d’Information, de formation, d’études et de documentation sur les associations (Ifeda) a déploré le décès de son expert et formateur Elyes Ezzine, avocat de son état et directeur de l’Institut tunisien pour la démocratie et le développement ,qui a succombé au coronavirus ce samedi 17 octobre 2020.

A l’instar d’Ifeda, de nombreuses autres associations et organisations avec lesquelles Elyes Ezzine a collaboré, comme Util, Mourakiboun, Ontj, l’Association Afak des forces armées civiles, ou encore les Scouts de Tunisie, dont il était membre ont présenté leurs condoléances à la famille du défunt, notamment à son épouse Fedia Gasmi.

La Fondation Anna Lindh Tunisie a également publié un communiqué pour présenter ses condoléances : «C’est avec beaucoup de tristesse et de chagrin que nous avons appris le décès de notre frère et ami le regretté Elyes Ezzine ancien coordinateur du réseau tunisien de la fondation Anna Lindh , président du CUAB et directeur exécutif du TIDD , toutes nos condoléances vont à son épouse notre chère amie Fedia El Gasmi à sa famille et amis . Nos condoléances vont également à l’ensemble de la société civile tunisienne. Paix a son âme et que le bon dieu l’accepte dans son paradis»

«Ses amis, ceux qui ont travaillé à ses côtés et tous ceux qui l’ont connu pleurent ce soir, un grand pilier de la société civile, un homme de grande valeur, dévoué, altruiste et engagé. Qu’il repose en paix !», ont-ils notamment écrit, dans un dernier adieu à leur camarade.

Y. N.