Covid-19 : La Tunisie enregistre désormais une moyenne d’un mort chaque heure

Le bilan des décès causés par le coronavirus en Tunisie a dépassé le cap des 600 personnes et plus de 2000 cadres médicaux et paramédicaux ont été contaminés, a indiqué, ce samedi 17 octobre 2020, Nissaf Ben Alaya, directrice de l’Observatoire national des maladies nouvelles et émergentes (ONME).

«On enregistre une moyenne de 24 décès par jour, soit environ un décès chaque heure», a précisé la porte-parole du ministère de la Santé, dans une déclaration à l’agence TAP, signalant que le taux de positivité des tests est encore supérieur à 30%, preuve s’il en est que le virus circule plus rapidement parmi la population, dont une bonne partie n’observe toujours pas les précautions d’usage.

Par ailleurs, Dr Ben Alaya a fait savoir que le bulletin comportant les derniers chiffres sur la situation épidémiologique en Tunisie serait publié dorénavant trois fois par semaine.