Grand-Tunis : Allègement du protocole sanitaire relatif aux cafés, salons de thé et restaurants

Les cafés, salons de thé et restaurants du Grand-Tunis (Tunis, Manouba, Ben Arous et Ariana) seront de nouveau autorisés à servir leurs clients dans leurs commerces, avec une capacité d’accueil restreinte à 30% à l’intérieur (espace fermé) et à 50% à l’extérieur (terrasse).

Cette décision a été annoncée aujourd’hui, samedi 17 octobre 2020, suite à une réunion relative à l’évolution de la situation sanitaire à Tunis, Ben Arous, Manouba et Ariana, organisée entre les gouverneurs concernés, sachant que ce nouveau protocole sera appliqué à partir de lundi prochain, 19 octobre.

Les jeux de cartes et la chicha demeurent interdits dans ces espaces, sachant que les contrôles seront renforcés : «toute infraction conduira à la fermeture immédiate du commerce», préviennent les responsables.

Rappelons que les propriétaires de cafés, salons de thé et restaurants avaient organisé, la semaine dernière, plusieurs manifestations appelant à alléger le protocole sanitaire les concernant en demandant l’annulation de l’interdiction de s’attabler dans leurs espaces et en s’engageant à respecter la distanciation et toutes les mesures visant à éviter la propagation du coronavirus.

Y. N.