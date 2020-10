Tunisia Digital Summit est de retour pour une 4e édition en ligne

La 4e édition de l’événement Tunisia Digital Summit (TDS) se tiendra les 27 et 28 octobre 2020 dans une version 100% numérique.

L’édition 2020 du Sommet sur le numérique en Tunisie, Tunisia Digital Summit, devait se tenir vers la fin du mois de mars dernier, mais a dû être reportée à cause du confinement général décrété suite à la pandémie du Coronavirus (Covid-19). La situation sanitaire ne s’étant pas amélioré en cette fin d’année, les organisateurs ont donc décidé de convertir le Sommet en un événement virtuel.

Organisé par Tunisie Place de Marché (TPM) et sous l’égide du ministère des Technologies et de la Communication, la 4e édition du TDS se déroulera entièrement sur la toile via une plateforme innovante conçue par une équipe 100% tunisienne, permettant «une expérience interactive et ergonomique» pour les 1000 participants qui devraient prendre part aux différentes conférences, expositions, ateliers… et qui pourraient selon les organisateurs se servir d’une nouvelle application mobile pour planifier des rencontres au-delà du Sommet.

«TPM s’est investi depuis la crise du Covid-19 à développer une solution numérique de bout en bout pour rassembler virtuellement les acteurs et les décideurs de la transformation digitale en Tunisie, en toute sécurité contre le risque de contagion de la pandémie. (…) Le digital et l’innovation constituent de véritables solutions pour contourner l’impact du Covid-19 sur les entreprises et sauver le secteur de l’événementiel, gelé depuis le mois de mars 2020», expliquent les organisateurs du Sommet qui ont prévu de tenir un point de presse virtuel prochainement pour dévoiler le programme complet de la 4e édition.

Fawz Benali