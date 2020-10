Coronavirus : Point sur la situation épidémiologique en milieu scolaire en Tunisie

0 Partages Partagez

Le ministère de l’Éducation a publié dans la soirée de ce lundi 19 octobre 2020, un point sur la situation épidémiologique en milieu scolaire en Tunisie, sachant que le nombre de contaminations au coronavirus est en hausse.

Selon le rapport, depuis la rentrée scolaire et jusqu’au 16 octobre 2020, soit en un mois, les établissements scolaires ont enregistré 1239 cas positifs (contre 1161 au 14 octobre) , répartis dans 602 écoles, collèges et lycées (contre 589) : 550 élèves, 546 enseignants, 105 personnels éducatifs et 38 agents, ce qui représente, selon le même rapport, 0,050% du total.

On compte, par ailleurs, 3311 cas suspects, dont 2355 élèves, 725 enseignants, 164 personnels éducatifs et 67 agents.

Y. N.