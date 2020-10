Le bloc démocratique accuse la présidence de l’Assemblée de fraude

Partagez 0 Partages

Le bureau de l’Assemblée.

Au cours d’une conférence de presse donnée aujourd’hui, mardi 20 octobre 2020, au siège de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), au Bardo, le bloc démocratique a accusé la présidence du parlement de fraude lors de la plénière du 7 octobre courant, dont les décisions sont, par conséquent, illégales.

C’est au cours de cette plénière qu’ont été décidée l’examen et le vote du projet de loi d’amendement du décret-loi 116 du 2 novembre 2011 relatif à la communication audiovisuelle présenté par le bloc Al-Karama et soutenu par ses alliés Ennahdha et Qalb Tounes.

Selon les députés du bloc démocratique, lors de cette plénière, des députés ont voté pour alors qu’ils étaient absents ce jour-là.

Le député Zouhaier Maghzaoui, membre de ce bloc, a déclaré que ses collègues du même bloc boycottent la plénière consacrée à l’examen et au votre du projet d’amendement, qui a démarré ce matin.

I. B.