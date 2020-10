Covid-19 : Le vaccin CoronaVac donne d’excellents résultats

On a annoncé, hier, mardi 20 octobre 2020, à Sao Paolo, au Brésil, que le vaccin CoronaVac, développé par la firme pharmaceutique chinoise Sinopharma et le Brazil’s Intituto Butantan, s’est révélé efficace contre la Covid-19. Il s’agit du dernier stade des tests et on a testé le vaccin sur 9000 patients sur les 13000 prévus. Mais les résultats semblent excellents.

Après deux doses, le vaccin est immunisant via des anticorps néo formés qui sont protecteurs contre la Covid-19, précise-t-on, et, à ce stade, les effets indésirables sont minimes : 20% des volontaires déplorent des douleurs au point d’injection et 10% des simples céphalées.

Immédiatement après cette annonce, le Brésil a commandé 60 millions de doses. Avis aux responsables tunisiens, qui doivent être prompts à la détente pour espérer avoir sa part à temps pour vacciner le plus grand nombre des Tunisiens.

I. B.