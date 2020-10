Le 1er Tunisia Africa E-business Meetings du 18 au 20 novembre 2020

Le Centre de promotion des exportations (Cepex) organise Tunisia Africa E-business Meetings, un événement de matchmaking, pour faire rencontrer en mode virtuel une fine sélection de prospects africains, les 18, 19 et 20 novembre 2020.

Cet événement, organisé en collaboration avec le bureau de coopération allemande GIZ, vise à développer les échanges de la Tunisie avec les pays africains subsahariens.

Tunisia Africa E-business Meetings est un événement de B2B virtuel, qui regroupera les exportateurs tunisiens et près de 300 acheteurs de 12 pays d’Afrique subsaharienne ciblés pour cet événement, en l’occurrence le réseau des représentations diplomatiques tunisiennes, les bureaux du Cepex et un pool de consultants locaux engagés avec des objectifs clairement définis aussi bien sur le plan quantitatif que qualitatif.

Les rencontres B2B se dérouleront via une plateforme électronique de business matching, qui permettra à chaque entreprise inscrite d’avoir un agenda individuel de contacts selon les secteurs et les domaines d’intérêts souhaités.

Les entreprises tunisiennes opérant dans les secteurs de l’agroalimentaire, des services de santé, de l’enseignement supérieur, des matériaux de construction, des travaux publics, des TIC, des industries mécaniques et électriques et du textile-habillement peuvent s’inscrire gratuitement à cet événement via ce lien, et ce au plus tard le 16 novembre 2020.

Il y a lieu de signaler que cet événement est le fruit d’un effort collaboratif tuniso-allemand puisqu’il est organisé avec l’appui du projet de Promotion des activités d’export créatrices d’emploi vers de nouveaux marchés africains (PEMA), initié par le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ) et implémenté par la GIZ en coopération avec le ministère tunisien du Commerce et du Développement des exportations et le Cepex.

Source : communiqué.