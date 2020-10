Le e-Forum tuniso-britannique sur le commerce et l’investissement à Londres

L’ambassade de Tunisie à Londres, en partenariat avec la Chambre de commerce arabo-britannique, la Chambre de commerce tuniso-britannique, et le Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO), organise le 22 octobre 2020, le e-Forum tuniso-britannique sur le commerce et l’investissement.

Cet événement, qui en est à sa 3e édition, sera rehaussé par la participation de Ali Kooli, ministre de l’Economie, des Finances et de l’Appui à l’Investissement, qui prononcera une allocution à cette occasion. Il sera marqué également par l’intervention d’officiels tunisiens et britanniques dont l’ambassadeur de Tunisie à Londres, Nabil Ben Khedher, le nouvel Envoyé spécial britannique du Commerce, Damien Moore, ainsi que des représentants d’organismes publics et opérateurs du secteur privé à l’instar de Jed Mrabet, président de la Chambre tuniso-britannique du commerce.

L’e-Forum 2020 permettra de mettre en avant les efforts entrepris par les deux pays pour renforcer leurs échanges commerciaux et les flux d’investissements dans un contexte marqué par le Brexit et les défis de l’épidémie Covid-19.

L’événement se penchera en particulier sur le climat des affaires en Tunisie et les perspectives en matière d’attraction d’investissements britanniques notamment dans des domaines prometteurs comme les énergies renouvelables et les nouvelles technologies, et traitera également du potentiel de développement des exportations tunisiennes (produits et services) vers le marché britannique notamment dans les secteurs de l’agro-alimentaire, du textile-habillement et des nouvelles technologies.

Il est à signaler que la Tunisie et le Royaume-Uni ont signé au mois d’octobre 2019 un Accord d’association assurant la continuité de conditions commerciales préférentielles – tout en améliorant l’accès sans droits de douane au marché britannique pour certains produits tunisiens tel que l’huile d’olive qui bénéficiera d’un contingent annuel de 7.728 tonnes. Ledit Accord est en cours de ratification et devrait entrer en vigueur le 1er janvier 2021.

En 2019, les exportations tunisiennes vers le Royaume-Uni ont atteint 949,6MDT alors que les importations de ce pays ont totalisé 736,6MDT soit une balance excédentaire de 213MDT et un volume d’échanges de 1.686,2MDT (en augmentation de 21% par rapport à 2018).

Par ailleurs, environ 90 entreprises britanniques opèrent en Tunisie (hors secteur énergie) employant plus de 17.000 personnes dans l’électronique, le tourisme, les transports, les assurances et le textile.

Source : communiqué.