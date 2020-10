Samia Abbou à propos de Mechichi : «Il pourrait devenir une menace pour le pays s’il continuait à coopérer avec la majorité mafieuse»

Commentant la décision du chef du gouvernement, Hichem Mechichi, de retirer le projet de loi gouvernemental relatif à la communication audiovisuelle, la député d’Attayar et du Bloc démocrate, Samia Abbou, a tiré à boulets rouges sur le locataire de la Kasbah.

Pour elle, l’acte du chef du gouvernement relève d’une manœuvre politique, ou une sorte de «tactique», selon ses termes, «pour gagner la stabilité de son gouvernement et lui permettre de fonctionner».

«Il ne s’agit pas d’une question de principe [pour le chef du gouvernement] de travailler avec la majorité qui a colonisé l’Etat pour le renverser et remettre le pouvoir entre ses mains», a-t-elle ajouté dans une déclaration accordée à Shems FM, ce mercredi 21 octobre 2020, en faisant allusion à la troïka parlementaire composée des blocs d’Ennahdha, Qalb Tounes et Al-Karama.

En effet, Samia Abbou entend que Mechichi a retiré le projet de loi gouvernemental, préparé entre 2015 et 2020 et présenté à l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), par son prédécesseur, Elyes Fakhfakh, pour permettre à la troïka de faire passer sans gêne l’amendement du décret-loi 116 portant sur la communication audiovisuelle. Un amendement qui prévoit notamment l’annulation de l’autorisation nécessaire à la création d’un média, et qui est, de ce fait, jugé dangereux par de nombreux observateurs.

«Le chef du gouvernement pourrait être une menace pour le pays s’il continue à coopérer avec la majorité mafieuse», a prévenu l’épouse de l’ancien ministre d’Etat chargé de la Fonction publique, de la Gouvernance et de la Lutte contre la corruption dans le gouvernement Fakhfakh, Mohamed Abbou.

C. B. Y.