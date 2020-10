Servicom annonce des revenus consolidés en repli de 46% (9 mois 2020)

Partagez 0 Partages

Les indicateurs d’activité de la société Servicom au 30 Septembre 2020 font ressortir des revenus consolidés de 6,363 MDT, contre 11,772 MDT au 30 septembre 2019, soit une baisse de 46%.

Et un Ebitda de 1.107.000 DT au terme des 9 premiers mois de 2020 contre 3.541.000 DT, au terme des 9 premiers mois de 2019, soit un repli de 69%.

Ce résultat est du à la baisse du chiffre d’affaires de l’activité «Travaux publics», passé de 4,2 MDT au 30 septembre 2019 à 467.000 au 30 septembre 2020 et de l’activité «IT & Télécom» qui a été totalement arrêtée au 1er trimestre 2020.

L’activité «climatisation» a subi, elle aussi, un ralentissement durant le 3e trimestre de 2020 dû au mouvement de panique causé par la pandémie de la Covid-19. Il est cependant à noter qu’une reprise conséquente de cette activité est enregistrée à partir de la fin du 3e trimestre avec la concrétisation de plusieurs nouveaux projets qui seront exécutés, en bonne partie, avant la fin de l’année 2020.

Par ailleurs, et malgré la baisse du chiffre d’affaires consolidé au 30 septembre, l’Ebitda de la société a progressé durant le 3e trimestre passant de -284.000 DT en 2019 à 73.000 DT en 2020. Cette amélioration de la marge est due au désengagement des métiers de «Télécom» «Travaux publics» qui plombaient la profitabilité de la société.

Sur un autre plan, les 9 premiers mois de 2020 ont été marqués par la progression de l’arbitrage contre le fonds d’investissement GEM suite à sa défaillance dans le respect de ses obligations contractuelles vis-à-vis de Servicom. À ce titre, et suite à la pandémie de la Covid-19, une révision du planning initial de l’arbitrage a été faite et un délai supplémentaire de 3 mois a été prévu par la London Court of International Arbitration (LCIA). Selon le dernier calendrier arrêté par les différentes parties, la sentence arbitrale devrait être rendue au courant d’avril 2021.

Autres faits saillants de la période: la mise en liquidation définitive de la société Servicom IT, filiale de Servicom, qui était active dans la distribution d’équipements de téléphonie et l’introduction, par la société Servitra, auprès des tribunaux compétents, de plusieurs dossiers de demandes de paiements et de dédommagements contre certains de ses clients et notamment l’Agence de réhabilitation et de rénovation urbaine (ARRU) et l’Office de la marine marchande et des ports (OMMP).

Par ailleurs, plusieurs nouveaux projets importants dans les secteurs de la climatisation et des ascenseurs ont été signés. Et l’Etat a donné son accord pour garantir un prêt au profit de la société Servicom Industrie (ascenseurs) pour un montant de 1,5 MDT et ce dans le cadre de l’aide aux sociétés impactées par la crise de la Covid-19.

Des négociations sont aussi en cours avec des intervenants dans le secteur financier en vue de restructurer la dette des différentes filiales de la holding.

Source : communiqué.