Tunisie Telecom offre un service e-learning gratuit aux étudiants

Pendant cette période délicate de distanciation physique pour lutter contre la pandémie de la Covid-19, Tunisie Telecom a pensé accompagner ses clients étudiants universitaires dans leurs études à distance.

Avec cette initiative, l’opérateur historique tunisien veut souligner sa solidarité avec cette clientèle particulière, et ce dans le cadre de sa responsabilité sociétale.

En effet, Tunisie Telecom vient de ré-activer l’accès gratuit aux 21 sites de l’enseignement supérieur dont la liste est reproduite ci-dessous, et ce dans les mêmes conditions que la gratuité d’accès faites pendant la période de confinement décidée par le gouvernement, en mars-avril-mai dernier.

Cet accès gratuit est activé depuis le 14 octobre 2020 et il est gratuit aux sites cités dans le tableau ci-dessous même avec zéro solde.

Des étudiants informés par cette initiative l’ont accueillie avec beaucoup de satisfaction, d’autant, affirment-ils, que cette gratuité d’accès leur a permis, lors du précédent confinement, de suivre leurs cours à distance et de maintenir un contact permanent avec leurs professeurs et leurs camarades.

«Les exigences de la lutte contre la Covid-19, notamment la réduction des déplacements via les transports publics et la distanciation physique, sont difficile à respecter par les étudiants. Les cours à distance sont une bonne solution, mais coûteux pour nous. Aussi l’initiative de Tunisie Telecom est-elle la bienvenue. Elle nous enlève une épine du pied et facilite nos communications à toute heure de la journée, et sans limitation», témoigne un autre.

Z. A.

Sites de l’Université virtuelle de Tunis :

iset.uvt.tn

uc.uvt.tn

uez.uvt.tn

ugb.uvt.tn

ugf.uvt.tn

uj.uvt.tn

uk.uvt.tn

um.uvt.tn

uma.uvt.tn

us.uvt.tn

uso.uvt.tn

ut.uvt.tn

utm.uvt.tn

www.uvt.rnu.tn

fad.uvt.rnu.tn

ent.uvt.rnu.tn

rel.uvt.rnu.tn

pf-mh.uvt.rnu.tn

SUP’Com :

e-learning.supcom.tn

Institution de l’Enseignement supérieur en agriculture :

fad.agrinet.tn/portal/index.html

Réseau National Universitaire Tunisien :

www.rnu.tn