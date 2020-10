Les clients Ooredoo peuvent payer leurs cotisations CNSS à travers le service Mobicash

Ooredoo Tunisie et la Caisse nationale de la sécurité sociale (CNSS) se sont engagés dans le cadre d’un partenariat en vertu duquel les clients de l’opérateur peuvent désormais payer leurs cotisations à la caisse par téléphone, via le service Mobicash de Ooredoo.

Ainsi, les abonnés de Ooredoo n’ont plus besoin de se rendre aux bureaux de la CNSS, puisqu’ils peuvent régler leurs paiements d’une façon totale ou partielle, et ce à travers le service Mobicash, d’une manière facile et totalement sécurisée.

Ooredoo est ainsi le premier et seul opérateur en Tunisie à offrir ce genre de services pour une institution de sécurité sociale.

Dans le cadre de la digitalisation du secteur financier et du développement de nouveaux services de paiement mobile, Ooredoo a signé une convention de partenariat avec la Société Monétique Tunisie (SMT) et la Société Tunisienne de Banque (STB).

À cette occasion, le directeur général de Ooredoo Rashed El Khater a déclaré : «Ooredoo met tout son savoir-faire à la disposition des citoyens afin de leur faciliter la vie, à travers ce genre de services. Nous essayons également de collaborer avec les différentes institutions pour les accompagner dans la digitalisation de leurs services».

De sa part, Imed Turki, PDG de la CNSS a déclaré : «On est honoré par ce partenariat avec Ooredoo, et on souhaite avec ce genre d’accord améliorer la qualité des services de notre établissement. C’est aussi à cause de la crise sanitaire que nous devons penser à développer et généraliser les e-services, en utilisant encore plus la technologie numérique.»

Pour bénéficier du service Mobicash, il suffit aux abonnés Ooredoo de composer la commande *122# et de suivre les étapes. Une fois la transaction confirmée, un SMS est transmis, pour informer du paiement effectif de la cotisation CNSS.

Notons qu’Ooredoo est le premier opérateur téléphonique à proposer ce type de services. En effet, le service Mobicash de Ooredoo offre aux citoyens tunisiens l’accès à plusieurs services financiers. Grâce à la digitalisation des services bancaires et postaux, les clients et abonnés de Ooredoo peuvent effectuer plusieurs opérations de paiement à travers leur téléphone : recharger une ligne mobile, payer les amendes radar et les factures de la Steg, recharger des abonnements Tunisie autoroutes, etc.

Les citoyens et les clients peuvent consulter les sites de l’opérateur www.ooredoo.tn pour avoir plus d’informations sur ce service.

Source : communiqué.