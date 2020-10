Tunisie-Libye : Réouverture du poste frontalier de Ras Jedir

Suite à l’accord conclu entre la Tunisie et la Libye pour la réouverture des frontières, le chef du gouvernement Hichem Mechichi a autorisé ce vendredi 23 octobre 2020, la réouverture du poste frontalier de Ras Jedir, tout en appelant au respect du protocole sanitaire, élaboré par les deux pays, visant à prévenir la propagation de la pandémie du coronavirus.

Cette décision a été annoncée suite une session de travail présidée par le chef du gouvernement, en présence notamment du ministre des Affaires étrangères, de l’Immigration et des Tunisiens à l’étranger, Othmane Jerandi, du secrétaire d’Etat auprès de ce département, Mohamed Ali Nafti ainsi que de hauts cadres du ministère.

Cette réunion qui a principalement abordé les négociations tuniso-libyennes relatives à la reprise des échanges commerciaux et de la circulation des personnes entre les deux pays, a également été l’occasion de passer en revue les principales échéances diplomatiques et le programme de travail du ministère pour la période à venir, indique la présidence du gouvernement dans un communiqué.

Rappelons qu’en août dernier, l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (Utica) avait exprimé sa préoccupation par la fermeture, depuis des mois, du passage frontalier de Ras Jedir, bloquant les échanges commerciaux entre la Tunisie et la Libye et impactant, de ce fait, négativement les intérêts des entreprises des deux pays.

Y. N.