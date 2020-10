Les députés Al-Karama poursuivent leur «croisade» contre la France

Des députés Al-Karama dînent dans un restaurant parisien. Ils haïssent la France mais ne résistent à la saveur de sa cuisine. Et pas seulement…

Mohamed Affes, député Al-Karama, une coalition extrémiste, filiale du parti islamiste Ennahdha, poursuit sa guéguerre contre la France et son président Emmanuel Macron, suite aux mesures prises dans l’Hexagone pour contrer le développement de l’islam politique sur son territoire.

Par Imed Bahri

Dans un nouveau post Facebook publié aujourd’hui, samedi 24 octobre 2020, Mohamed Affes, écrit : «Nous, les adeptes de Mohamed, la paix de Dieu soit sur lui, nous ne nous contenteront pas de lancer nos chaussures sur le chien des Occidentaux Macron, le jour où il remettra les pieds à l’Assemblée tunisienne».

S’érigeant en avocat du prophète Mohamed, qui n’a rien demandé à personne, le député illustre son post par une photo du président français faisant un discours sous la coupole du Palais du Bardo. Et sans préciser ce que lui et ses collègues d’Al-Karama feraient de plus que de lancer leurs souliers sur M. Macron pour se venger de lui (si ce n’est pas là un appel au meurtre, cela lui ressemble énormément), le député qualifie au passage la France de «terroriste».

En attendant, le terrorisme est aujourd’hui, d’abord et surtout, islamiste, c’est-à-dire le fait de personnes, comme M. Affes, qui se réclament tapageusement de l’islam et prétendent tuer par conviction religieuse et pour défendre leur foi. Ce qui est pire qu’horrible et ignoble : c’est totalement stupide, car contre-productif et contribue à maintenir toute une nation, déjà écrasée par le sous-développement, dans l’ignorance et l’obscurantisme.

Ce sont les gens comme M. Affes et ses «frères musulmans» Seifeddine Makhlouf, Rached Khiari et autres, qui, par leur extrémisme violent, portent le plus atteinte à l’islam, à son prophète et à tous les musulmans, à commencer par ceux de France, d’Europe et d’Occident, qu’ils désignent ainsi à la vindicte des extrémistes de l’autre camp, celui de l’extrême-droite raciste européenne, qui n’attendent que ces dérapages islamistes pour pousser de la voix. Et espérons qu’ils n’iront pas, eux aussi, jusqu’à la violence physique et au meurtre ! Car la violence nourrit la violence dans un cycle infernal où ce ne sont pas ceux qui crient le plus fort qui l’emportent.