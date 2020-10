Tunisie : Vers le confinement des plus de 65 ans et la limitation des déplacements entre les régions

Partagez 0 Partages

Le Conseil scientifique de lutte contre le coronavirus présentera au gouvernement de nouvelles recommandations visant à durcir les mesures sanitaires de lutte contre le coronavirus. Selon Dr Habib Ghedira, le confinement des personnes âgées de plus de 65 ans est envisageable.

Afin de freiner la recrudescence de la pandémie en Tunisie, où la situation épidémiologique est inquiétante, marquée par une hausse du nombre de contaminations et de décès, le comité scientifique proposera de nouvelles mesures pour garantir la sécurité sanitaire des citoyens, tout en assurant la continuité de l’activité économique, explique Dr Ghedira, dans une déclaration, ce samedi 24 octobre 2020, à l’agence Tap.

Le confinement des personnes de plus de 65 ans est l’une des propositions qui a été discutée lors de la dernière réunion du comité scientifique, précise-t-il, en affirmant qu’il sera également recommandé de de limiter les déplacements entre les gouvernorats et les villes et d’imposer l’application des protocoles sanitaires dans les espaces publics et privés, à l’intérieur et en extérieur.

Le conseil scientifique soumettra ses recommandations au ministre de la santé, qui les transmettra à son tour à la Commission nationale de lutte contre le coronavirus représentée par le gouvernement.

Y. N.