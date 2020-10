Ajbouni : «Ghannouchi ne doit pas financer ses batailles politiques avec l’argent public.»

Le député Attayar, Hichem Ajbouni, a commenté sur sa page Facebook l’annonce de la nomination de Mohamed Ghariani, ancien secrétaire général du Rassemblement constitutionnel démocratique (RCD), comme conseiller Rached Ghannouchi, président du parti islamiste Ennahdha et de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP).

Cette nomination entre dans le cadre de la bataille de M. Ghannouchi contre Abir Moussi et son Parti destourien libre (PDL) mais ce n’est pas au contribuable tunisien de financer les batailles politiques du chef islamiste, a souligné M. Ajbouni.

Si M. Ghannouchi tient à cette nomination à caractère éminemment politicienne, c’est à Ennahdha de la financer, a insisté le député Attayar, en ajoutant ironiquement : «Ennahdha doit financer les batailles de Ghannouchi avec les dons des morts».

M. Ajbouni faisant ici allusion aux dons en cash au parti islamiste mais dont l’identité des donateurs est camouflée, les dons étant divisés et attribués à des personnes décédées, tel que l’avait révélé Mohamed Abbou, ex-ministre d’Etat de la Fonction publique, de la Gouvernance et de la Lutte contre la corruption, et qui fait l’objet d’une plainte judiciaire présentée par ce dernier avant de quitter son poste; ce qui avait provoqué le courroux des islamistes qui n’aiment pas que leur linge sale soit étalé et que leurs manières de caïds soient révélées.

